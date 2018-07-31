В Лефортово грузовик столкнулся с трамваем и опрокинулся

В столичном районе Лефортово грузовик столкнулся с трамваем, после чего опрокинулся. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД главного управления МВД по городу.

«На ул. Красноказарменная в районе д. 13, стр. 1 произошло столкновение трамвая с грузовиком, после чего автомобиль перевернулся», — сообщили в ведомстве.

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Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия в настоящий момент работают сотрудники полиции, обстоятельства инцидента выясняются.

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