Стала известна причина обрушения моста на автотрассе в Подмосковье

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В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили, что обрушение моста в районе подмосковного города Пушкино произошло из-за того, что у грузовика самопроизвольно открылся кузов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

При этом в ГИБДД проинформировали, что грузовик Volvo врезался в опору наземного пешеходного перехода, так как ехал с поднятым кузовом. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Уточняется, что инцидент произошел утром 31 июля в 10.12 мск.

«…водитель, управляя грузовым автомобилем с неопущенным кузовом, совершил наезд на наземный пешеходный переход», — говорится в заявлении ГИБДД.

Ранее появилось видео с места обрушения моста на автотрассе в Подмосковье.