Самосвал обрушил надземный переход на Ярославском шоссе

На 33 километре Ярославского шоссе в Подмосковье самосвал врезался в опору надземного пешеходного перехода, в результате чего мост обрушился на автомобили, передает корреспондент «Газеты.Ru».

В результате столкновения обрушились конструкции перехода. Придавило несколько машин.

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Очевидцы событий и не пострадавшие водители сразу же поспешили на помощь пострадавшим.

Движение по трассе оказалось затруднено.

Инцидент произошел в районе городского округа Пушкино.

В результате обрушения моста участок движения на трассе оказался парализован.

О количестве пострадавших в настоящее время не сообщается.

В прошлом году пешеходный мост обрушился на трассу М7 под Владимиром.