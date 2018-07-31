Самосвал обрушил надземный переход на Ярославском шоссе
На 33 километре Ярославского шоссе в Подмосковье самосвал врезался в опору надземного пешеходного перехода, в результате чего мост обрушился на автомобили, передает корреспондент «Газеты.Ru».
В результате столкновения обрушились конструкции перехода. Придавило несколько машин.
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Очевидцы событий и не пострадавшие водители сразу же поспешили на помощь пострадавшим.
Движение по трассе оказалось затруднено.
Инцидент произошел в районе городского округа Пушкино.
В результате обрушения моста участок движения на трассе оказался парализован.
О количестве пострадавших в настоящее время не сообщается.
В прошлом году пешеходный мост обрушился на трассу М7 под Владимиром.