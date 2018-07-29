В Китае при столкновении автобуса с мостом пострадал 21 человек

В Шанхае автобус врезался в пролет моста, в результате аварии пострадал 21 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию городского района Цинпу.

В автобусе находились сотрудники авиакомпании China Eastern Airlines. По данным полиции, инцидент произошел из-за того, что водитель ехал по полосе, предназначенной для транспортных средств высотой не более 2,5 метра.

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Пострадавшие были доставлены в больницу, их жизнь вне опасности. Предварительная проверка установила, что водитель автобуса не был пьян, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на трассе А-107 в Подмосковье опрокинулся заказной автобус. В результате происшествия пострадали 27 человек, в том числе четверо детей.