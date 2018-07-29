В Иркутске в ДТП пострадали девять полицейских

В Иркутске в результате ДТП пострадали десять человек, девять из них являются сотрудниками полиции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в Иркутске несколько экипажей ДПС преследовали нарушителя правил дорожного движения. После того, как водитель был остановлен, в группу полицейских врезался автомобиль.

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Как отмечается, в результате ДТП были госпитализированы шесть человек, остальные пострадавшие были определены на амбулаторное лечение.

При этом в аварии также пострадал водитель автомобиля, за которым велась погоня.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина напал на полицейских из-за эвакуации его автомобиля.

Как отмечалось, житель Москвы нанес несколько ударов полицейским, которые эвакуировали его автомобиль.