МВД уточнило данные о погибших и пострадавших в ДТП в Кабардино-Балкарии

В МВД Кабардино-Балкарии уточнили данные о ДТП на автодороге «Кавказ», в котором погиб один человек и пострадали еще пятеро. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное МВД.

Отмечается, что инцидент произошел утром 27 июля между селениями Куба и Куба-Таба, где столкнулись автобус и легковой автомобиль. По предварительной информации, женщина за рулем Mercedes выехала на полосу встречного движения и врезалась в автобус, в котором находились 30 пассажиров.

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«По уточненным данным, в результате аварии в больницы было доставлено пять человек, сейчас врачи устанавливают степень их повреждений», — рассказали в МВД.

Источник уточнил, что в ДТП также участвовал автомобиль Toyota Camry.

Ранее источник в экстренных службах Дагестана сообщил о ДТП, в результате которого погибли пять человек.