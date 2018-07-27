Источник: в Дагестане при ДТП погибли пять человек
Источник в экстренных службах Дагестана сообщил о ДТП, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, инцидент произошел на федеральной автодороге «Кавказ». Там столкнулись легковой автомобиль и грузовик.
«По предварительным данным, погибли пять человек», — заявил источник.
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В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье в массовой аварии погибли четыре человека. На 27 км Новорязанского шоссе в Подмосковье столкнулись грузовик и еще шесть автомобилей. Представитель МВД отметил, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.