Источник: в Дагестане при ДТП погибли пять человек

Источник в экстренных службах Дагестана сообщил о ДТП, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел на федеральной автодороге «Кавказ». Там столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

«По предварительным данным, погибли пять человек», — заявил источник.

Реклама

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в массовой аварии погибли четыре человека. На 27 км Новорязанского шоссе в Подмосковье столкнулись грузовик и еще шесть автомобилей. Представитель МВД отметил, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.