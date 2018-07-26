Источник: в ДТП с микроавтобусом на Кубани погибли пять человек

Источник в экстренных службах Краснодарского края проинформировал о ДТП, в котором погибли пять человек и пострадали еще четверо. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника, речь идет об инциденте с микроавтобусом, в котором находились 12 человек. Согласно имеющейся информации, пять из них погибли, еще четверо были доставлены в медицинские учреждения.

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Уточняется, что в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика погибли двое детей.