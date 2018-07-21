В ДТП на Украине погибли двое россиян

При аварии с микроавтобусом в Житомирской области Украины погибли двое граждан России, сообщается на сайте национальной полиции.

В писке жертв крупного ДТП присутствуют девочка 2010 года рождения и женщина 1984 года рождения. Обе имеют гражданство России.

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Отмечается, что еще один мальчик из России получил травмы и был доставлен в тяжелом состоянии в реанимационное отделение областной детской больницы.

В общей сложности при аварии погибли 11 человек. Причины ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что при аварии в Житомирской области погибли десять человек и пострадали еще десять.