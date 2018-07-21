В Мексике в крупном ДТП погибли 12 человек

В Мексике в результате ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика погибли 12 человек. Об этом сообщает «Синьхуа».

По данным агентства, при аварии также пострадали шесть человек.

Как отмечается, ДТП произошло на трассе Мехико-Пачука, водитель микроавтобуса на большой скорости влетел в заднюю часть припаркованного на обочине грузовика.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Киеве в результате ДТП с тремя автомобилями заживо сгорела семья с ребенком.

Как отмечалось, в результате аварии погибли три человека, еще двое пострадали.