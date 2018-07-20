Суд оправдал таксиста, после ДТП с которым сгорел Gelandewagen охраны Тимати

Симоновский районный суд Москвы признал незаконным административное дело в отношении водителя Volkswagen Гранта Алтуняна, по которому он являлся виновником аварии, в результате которой сгорел Mercedes Gelandewagen охраны рэпера Тимати. Об этом сообщает Bfm.ru.

Дело по ч. 3 ст. 12.14 КоАП «невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения» было возбуждено 3 марта текущего года инспекторами ДПС ГИБДД УВД по Южному административному округу города Москвы после аварии в районе дома №62 на пересечении Мытной улицы с улицей Самарина.

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В тот день в час ночи Gelandewagen охраны рэпера Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) столкнулся с такси, за рулем которого сидел Грант Алтунян, который вез пассажира. Volkswagen совершал левый поворот, когда позади такси неожиданно появились два джипа, двигающихся на большой скорости. Водитель первого Gelandewagen Александр Родионов решил проскочить перекресток, но зацепил заднее крыло Volkswagen. После этого иномарка премиум-класса выскочила на тротуар, врезалась в дерево и загорелась.

Тогда водителю Volkswagen выписали штраф в 500 рублей по ч. 3 ст. 12.14 КоАП. Однако владельцы фирмы такси, на которую работал Алтунян, не смирились с тем, что их сотрудника косвенно признали виновным в ДТП.

«После аварии некие лица, используя это обстоятельство, стали требовать выплатить компенсацию за сгоревший автомобиль в сумме десяти млн рублей. Причем аргументы были такими: ты хозяин бизнеса, водитель твой», — рассказал адвокат Алтуняна Евгений Скрипилев.

В суде адвокат смог доказать, что водителя такси наказали необоснованно. По его мнению, именно действия водителя джипа привели к ДТП, ведь именно водитель Mercedes нарушил боковой интервал и осуществлял опасное вождение, а также двигался со скоростью 150 км/ч, нарушал правила маневрирования и запрет совершать обгон ТС, совершавшего поворот. Суд согласился с аргументами Скрипилева и отменил постановление о привлечении Алтуняна к административной ответственности.