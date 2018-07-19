В центре Москвы у 34-летнего безработного на Lexus отняли почти 4 млн рублей

В столичном районе Якиманка двое вооруженных мужчин из салона Lexus LS 460, который принадлежит безработному мужчине, похитили почти четыре млн рублей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Полицейские установили, что двое неизвестных, вооруженных пистолетом ворвались в салон Lexus LS460, когда машина остановилась на запрещающий сигнал светофора на улице Большая Полянка. За рулем был 34-летний безработный житель Москвы. Из салона похитили 3,8 миллиона рублей. Затем злоумышленники потребовали довезти их до улицы Житная, после чего вышли из иномарки и скрылись в неизвестном направлении», — пояснил источник.

Пострадавший пояснил, что деньги он одолжил у знакомой. По факту случившегося в столичном ГУ МВД проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.