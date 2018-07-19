На Крымском мосту в Москве столкнулись семь автомобилей

В центре Москвы на Крымском мосту столкнулись семь автомобилей, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, в результате ДТП пострадали два человека.

«По предварительным данным, на Крымском мосту по направлению в центр произошло столкновение семи автомобилей. Два человека получили травмы», — сказал источник.

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Он добавил, что в районе аварии перекрыли три полосы движения, в результате чего образовалась пробка.

Ранее сообщалось, что на 49 км МКАД самосвал врезался в опору моста, в результате происшествия пострадал по меньшей мере один человек, который оказался зажат в салоне автомобиля.