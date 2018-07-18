В Ставропольском крае в ДТП с маршруткой пострадали четыре человека

В Ставропольском крае в результате столкновения маршрутки с микроавтобусом пострадали четыре человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, авария произошла в городе Невинномысск на улице Матросова.

Как отмечается, все пострадавшие были госпитализированы с места ДТП.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы в ДТП погибли три человека.

Как отмечалось, на улице Ташкентская в направлении Волгоградского проспекта водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на фонарный столб.