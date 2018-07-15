Пассажирский поезд столкнулся с автомобилем в Татарстане

В результате столкновения пассажирского поезда с легковым автомобилем в Буинском районе Татарстана погибли три человека, заявил представитель экстренных служб республики, передает РИА «Новости».

«На нерегулируемом переезде перегона Бюрганы — Бурундуки Горьковской железной дороги столкнулись пассажирский поезд сообщением Волгоград — Нижневартовск и легковушка», — сообщили в экстренных службах.

Реклама

Сообщается, что в результате произошедшего погибли водитель, а также двое пассажиров, которые находились в автомобиле в момент столкновения. В поезде находились более 350 пассажиров. В данный момент специалисты на месте столкновения устанавливают все обстоятельства ЧП.

Ранее сообщалось, что под Липецком легковой автомобиль попал под поезд.