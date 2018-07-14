На Украине в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

Во Львовской области в результате ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля погибли два человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в аварии также пострадали три человека.

Как отмечается, легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись на дороге между двумя селами.

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При этом все пострадавшие были госпитализированы с места аварии.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Раджастан в результате столкновения автобуса с самосвалом по меньшей мере семь человек погибли.

Как отмечалось, самосвал выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с автобусом.