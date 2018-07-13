Машина с депутатами Рады сбила митингующих в центре Киева

В центре украинской столицы автомобиль, в котором находился депутат Верховной рады Павел Пензенык, совершил наезд на митингующих. Об этом сообщает агентство УНН.

Сообщается, что ДТП произошло у здания Верховной рады. По данным очевидцев, в результате инцидента пострадали два человека. У одного из них открытый передом ноги.

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Отмечается, что после дорожного происшествия народного депутата вывели из автомобиля в сопровождении полиции.

«Ехали по улице Институтской, поворачивали на Шелковичную. Кто-то из митингующих узнал народных депутатов в автомобиле. Там было три народных депутата, кроме меня еще двое. Бросились на автомобиль, начали бить его ногами, руками, тяжелыми предметами», — рассказал об инциденте Пензенык.

Он отметил, что митингующие разбили заднее стекло, на других стеклах машины остались «следы крови от кулаков». По его словам, митингующие требовали «линчевать» народных депутатов.

В данный момент у здания Рады проходит митинг автомобилистов. Они требуют запретить конфискацию нерастаможенных автомобилей с истекшим сроком пребывания на Украине.

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