В Крыму при столкновении мотоцикла и пяти машин погибли три человека

В результате ДТП с участием пяти легковых машин и мотоцикла погибли три человека, еще трое получили ранения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по республике Крым.

В МЧС добавили, что сообщение об аварии пяти легковых автомобилей и мотоцикла на 634 км трассы Симферополь-Харьков возле села Новоандреевка (Симферопольский район) в воскресенье, 8 июля.

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«В результате ДТП три человека, в том числе девятилетняя девочка, погибли», — сообщили в МВД.

Также в ведомстве рассказали о трех пострадавших. Они доставлены в 6 городскую больницу города Симферополя.

Отмечается, что на месте происшествия работали службы экстренного реагирования, включая пожарных и спасателей.

Ранее сообщалось, что при аварии с «КамАЗом» в Крыму погибли три человека.