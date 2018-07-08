В Вологде пострадали семь человек при столкновении легковушки и «скорой»

В результате столкновения машины скорой помощи и легкового автомобиля в Вологде семь человек получили ранения, в их числе ребенок, передает РИА «Новости» сообщение источника в экстренных службах.

«На улице Козленской столкнулись реанимобиль и легковушка. Пострадали семь человек, в том числе пациент скорой помощи», — сказал источник.

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Он отметил, что пациентом «скорой» был ребенок в возрасте четырех лет, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

В данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись шесть автомобилей и «скорая». Отмечалось, что ранения получили шесть человек.