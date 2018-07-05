На Урале пьяная женщина на Lexus после ДТП допивала водку в патрульной машине

В Екатеринбурге пьяная женщина на Lexus RX 350 протаранила Chevrolet Spark, когда тот остановился перед пешеходным переходом. Об этом сообщает Ura.ru.

После столкновения автомобилистка снесла дорожное ограждение и три дерева, остановившись только у четвертого. Примечательно, что нетрезвая женщина продолжала пить водку даже во время оформления аварии, допивая спиртное в патрульном автомобиле.

Ранее сообщалось, что в Киеве поймали за рулем работника Высшего спецсуда Олега Ляшка с 2,58 промилле алкоголя в крови, , что в тринадцать раз выше установленной законом нормы. По данным местных СМИ, ранее за подобный проступок мужчину выгнали из прокуратуры.