Под Липецком легковой автомобиль попал под поезд

В Липецкой области легковой автомобиль попал под грузовой поезд. Об этом сообщается на сайте Юго-восточной железной дороги.

Как отмечается, инцидент произошел 4 июля в 22.33 на регулируемом железнодорожном переезде. Водитель автомобиля ВАЗ 2107 нарушил правила дорожного движения и выехал на пути перед грузовым составом.

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«Машинист подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, однако ввиду недостаточного расстояния столкновения избежать не удалось», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в результате произошедшего пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области два человека погибли при столкновении поезда и грузовика.