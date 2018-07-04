В Госдуме назвали «полным безобразием» массовый недолив топлива на российских АЗС

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал результаты исследования, проведенное Федерацией автовладельцев России (ФАР), согласно которому 76% АЗС России недоливают топливо. Об этом сообщает RT.

«Это действительно полное безобразие. Раз есть такие прецеденты, нужно разбираться. Потому что, безусловно, эти недоливы случаются только на самом низу, на уровне самих заправочных станций. Следует поручить нашим государственным корпорациям заняться этим вопросом и привлечь службу безопасности», — заявил Ананских.

Ранее сообщалось, что в Российском топливном союзе прокомментировали массовый недолив топлива на АЗС.