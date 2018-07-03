В Киеве поймали за рулем работника Высшего спецсуда с 2,5 промилле алкоголя в крови

В Киеве полицейские задержали ездившего по городу в пьяном виде работника Высшего специализированного суда Олега Ляшка. Об этом сообщается в паблике dtp.kiev.ua в фэйсбуке.

«В Киеве в одном из тихих дворов был пойман один из депутатов Олег Ляшок. При осмотре были обнаружены документы «Международной полицейской ассоциации». Эта свинота при своих полномочиях может себе позволить бить чужие машины», - говорится в сообщении паблика. В дальнейшем выяснилось, что задержанный является Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

В его крови обнаружено 2,58 промилле алкоголя, что в 13 раз выше установленной законом нормы. По данным местных СМИ, ранее за подобный проступок мужчину выгнали из прокуратуры.