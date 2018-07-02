Пять человек погибли в ДТП в Липецкой области

Источник в экстренных службах Липецкой области сообщил, что в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек — трое взрослых и двое детей, передает РИА «Новости».

«В результате столкновения двух легковушек пострадали шесть человек, из них пять человек, в том числе два ребенка, погибли», — сказал источник.

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По его словам, еще один ребенок был госпитализирован. В данный момент сотрудники правоохранительных органов работают на месте над установлением всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения маршрутного автобуса с двумя легковыми автомобилями в Дагестане погибли два ребенка.