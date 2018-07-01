В России вступили в силу ограничения на экологический класс автомобилей

С 1 июля в России вступила в силу новая редакция Правил дорожного движения, которая вводит знаки, накладывающие ограничения на автомобили в зависимости от их экологического класса. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В ПДД появятся знаки «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», «Конец зоны с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Конец зоны с ограничением экологического класса грузовых автомобилей».

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Отмечается, что действие данных знаков не будет распространяться на ряд транспортных средств, в том числе на автомобили, принадлежащие Вооруженным силам, полиции, аварийно-спасательным службам, медицинским службам и другим ведомствам.

Как сообщает «Коммерсантъ», нововведения коснутся владельцев авто с классами «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2» и т.д. Предполагается, что штраф за несоблюдение требований к экологическому классу составит 500 рублей, однако в ГИБДД не прокомментировали данную информацию.

Ранее сообщалось, что в России заработали электронные паспорта автомобилей.