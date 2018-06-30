В Египте в ДТП с автобусом погибли три человека

В Египте в результате ДТП с участием автобуса погибли три человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, при аварии также пострадали 23 человека.

Как отмечается, в полиции заявили, что водитель автобуса не справился с управлением, в результате инцидента автобус перевернулся.

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В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в немецком городе Карлсруэ туристический автобус попал в ДТП, в результате чего пострадали более 30 человек.

Как отмечалось, туристический автобус столкнулся с мусоровозом, в результате ДТП также погибла экскурсовод группы.