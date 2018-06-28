КНДР и Республика Корея начали переговоры о соединении автодорог

Власти КНДР и Республики Корея приступили к переговорам о соединении автомобильных дорог между Сеулом и Пхеньяном. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Соединение автодорог позволит беспрепятственно проехать на машине из Сеула в Пхеньян.

Сообщается, что данный вопрос обсуждался менее получаса. Делегацию Южной Кореи возглавил заместитель министра транспорта, а КНДР — заместитель министра земли и охраны окружающей среды. Отмечается, что переговоры носили рабочий характер.

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Планы по созданию единой автодороги между Пхеньяном и Сеулом обсуждались еще в 2015 году, однако переговоры были свернуты из-за четвертого ядерного испытания, произведенного в Северной Корее в 2016 году.

Ранее южнокорейский президент Мун Чжэ Ин заявил об окончании вражды с КНДР.