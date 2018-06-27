В Туапсе бизнесмен задавил насмерть туристку из Москвы на глазах у ее мужа и ребенка

В Туапсе произошла смертельная авария, в результате которой погибла приехавшая на отдых женщина из Москвы. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

ДТП произошло 25 июня на улице Фрунзе в районе пешеходного перехода. Семья из Москвы шла с дикого пляжа. Женщина шла с коляской, а ее супруг нес ребенка на руках. Неожиданно машина сбивает женщину, от полученных травм она скончалась на месте ДТП. Шокированных мужчину с ребенком доставили в больницу, они не пострадали.

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За рулем внедорожника находился совладелец рекламного агентства «ЛиК» Сергей Лебедев, который ведет бизнес вместе бывшим депутатом горсовета Туапсе Евгением Крамником, родным братом известного шахматиста).

Полиция аварию комментировать наотрез отказывается. По неофициальным данным Лебедев мог превысить скорость, кроме того, очевидцы не исключают, что он был пьян. Кроме того, местные жители в комментариях отмечают, что виновник трагедии и раньше неоднократно нарушал ПДД.