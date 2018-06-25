Цены на бензин в России выросли более чем на 10%

Средняя цена литра бензина в России по итогам мая 2018 года выросла на 5,6%, до 42,59 руб. Об этом сообщает Росстат.

По сравнению с маем 2017 года цены на бензин увеличились 11,3%.

В свою очередь потребительские цены на дизельное топливо в мае выросли в среднем на 5,2%, до 43,71 руб. за литр.

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В мае подорожание бензина отмечалось в 83 субъектах России, из них в 19 субъектах России цены выросли более чем на 7%. Больше всего цены на бензин выросли в Республике Дагестан — на 10,2%, Ивановской области — на 9,8% и Брянской области — на 9,7%.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что необходимо следить за ситуацией на нефтяном рынке и рынке бензина.