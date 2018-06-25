В Ростове-на-Дону двое детей погибли в запертой машине, пока их мать сдавала экзамены

В Ростове-на-Дону следователи разбираются в обстоятельствах гибели двоих детей, которые, оставшись без присмотра, забрались в припаркованный автомобиль и погибли из-за жары. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, 23 июня 2018 года трое малолетних детей 13, 3 и 1,6 лет в течение нескольких часов находились одни без присмотра родителей по месту своего жительства в г. Ростове-на-Дону. По возвращению домой родители обнаружили в автомобиле, припаркованном во дворе дома, двоих своих детей 3 и 1,6 лет без признаков жизни. Их 13-летняя дочь спала в доме. По результатам осмотра места происшествия и тел погибших, каких либо телесных повреждений не обнаружено. Предположительной причиной смерти детей является гипертермия (перегрев организма). Следователем назначено проведение необходимых экспертиз», - говорится в сообщении ведомства.

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В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств гибели детей.

По данным источника 161.ru, женщина уехала сдавать экзамены. «К тому моменту, когда женщина вернулась, дети всё еще находились в салоне раскаленного авто. Сестрички уже не подавали признаков жизни. Мать вытащила их на улицу и сразу начала звонить врачам. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть девочек», - отмечает издание.

23 июня воздух в городе прогревался до 34 градусов.