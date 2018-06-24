В ДТП на Украине пострадали граждане Белоруссии

Во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии рассказали, что на Украине произошло ДТП, в котором пострадали восемь белорусов. Об этом сообщается на официальной странице в твиттере ведомства.

Как отмечается, ДТП произошло 23 июня на территории Львовской области.

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«…пострадало 9 граждан Беларуси, одна из которых скончалась в больнице», — говорится в заявлении.

Также уточняется, что пострадавшие уже доставлены в медицинские учреждения.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии детская футбольная команда с Украины попала в ДТП, в результате которого погиб один ребенок. Авария произошла примерно в 7.00 на трассе «Каменец-Шерешево-Свислочь».