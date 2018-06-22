Трамп пригрозил Евросоюзу пошлинами на автомобили

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины в 20% на импорт автомобилей из стран ЕС. Об этом он написал в своем твиттере.

В своем твите американский президент вновь возмутился пошлинами и торговыми тарифами, накладываемыми на США европейскими компаниями.

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«Если эти тарифы и барьеры не будут разбиты и сняты, то мы введем пошлины в 20% на все автомобили, импортируемые в США. Стройте их здесь!» — подчеркнул Трамп.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что российская сторона рассматривает возможность введения дополнительных пошлин на легковые автомобили из США в ответ на санкции.