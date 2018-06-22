Орешкин рассказал о возможном вводе пошлин на автомобили из США

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия рассматривает введение дополнительных пошлин на легковые автомобили из США в ответ на американские санкции, передает РИА «Новости».

«Рассматривается, легковые автомобили рассматриваются», — сказал Орешкин, когда его спросили о возможном введении дополнительных пошлин на американские машины.

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По информации Минэкономразвития за январь-апрель текущего года импорт из США легковых автомобилей и прочих моторных средств для перевозки людей составил $287,5 млн (что составляет 7,6% от общего импорта из Соединенных Штатов). За 2017 год он составил $837,2 млн.

Ранее Орешкин анонсировал введение ответных мер на пошлины США на сталь и алюминий.