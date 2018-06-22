В ДТП под Красноярском пострадали пять человек

Глава пресс-службы минздрава Красноярского края Зоя Масленникова рассказала, что в ДТП на западе региона пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел на 10-м километре трассы Шарыпово-Ужур, которая находится около города Шарыпово. Машина опрокинулась в кювет. После ДТП потребовалась помощь спасателей, чтобы находящиеся в салоне машины пять человек смогли выбраться из транспортного средства.

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«В настоящее время все госпитализированы. Состояние детей не вызывает опасений, они под наблюдением врачей. Состояние взрослых стабильно тяжелое», — рассказала Масленникова.

Ранее в Липецке произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, грузовика и пяти легковых автомобилей.