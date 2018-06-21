В Липецке в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

В Липецке произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, грузовика и пяти легковых автомобилей. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

«В результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение 5 легковых, 1 грузового автомобиля и рейсового автобуса», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, в результате аварии есть пострадавшие. Все они были госпитализированы.

По данным РИА «Новости», в ДТП пострадали шесть человек.

Ранее сообщалось, что при столкновении легковушки с грузовиком в Крыму погибли пять человек.

Как отмечалось, столкновение произошло на трассе Симферополь — Николаевка.