В Астрахани водитель на дороге забил оппонента до смерти и сел на 10 лет

Ленинский суд Астрахани вынес приговор водителю, который в ходе дорожного конфликта забил до смерти своего оппонента. Как сообщает «Астрахань 24», подсудимый получил 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.

Суд также постановил взыскать с него 3 млн рублей в качестве морального ущерба вдвое погибшего.

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Инцидент произошёл в июле прошлого года на ул. Набережной Казачьего ерика. Один из водителей не уступил дорогу другому. По словам старшего помощникв прокурора Ленинского района Астрахани Ануарв Бестовв, подсудимый вышел из автомобиля и после словесной перепалки стал наносить оппоненту множественные удары. В итоге потерпевший получил сочетанную травму головы, от которой и скончался на месте.