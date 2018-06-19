В Орле при столкновении маршрутки с бордюром пострадали десять человек

Представитель экстренных служб Орла рассказал о ДТП, в котором пострадали десять пассажиров маршрутки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел в 08.17 мск на улице Комсомольская. Маршрутка Next, в которой находился 21 человек, врезалась в бордюр.

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«Есть пострадавшие, девять человек. Травмы у всех незначительные: ушибы головы, перелом руки, голени, черепно-мозговые травмы», — сказал источник.

Он добавил, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Водитель не пострадал.

Ранее источник в правоохранительных органах Москвы рассказал о дорожной аварии, которая произошла в столичном районе Хорошево-Мневники, в результате которой пострадал один человек.