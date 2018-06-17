В Москве в ДТП пострадали два человека
В столичном районе Метрогородок в результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По словам источника, ДТП произошло на Открытом шоссе.
Как отмечается, на месте аварии работают экстренные службы города.
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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Москве в ДТП с автобусом пострадали семь человек.
Как отмечалось, в результате столкновения рейсового автобуса и внедорожника марки Lexus на западе Москвы пострадали семь человек.