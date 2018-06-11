На Украине связали пробки на границе с Днем России

Днем в понедельник, 11 июня, на пункте пропуска Сеньковка в Черниговской области образовалась пробка, которая состоит примерно из 85 грузовиков, почти 40 из них не пропустили в Россию, сообщается на сайте государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки российские пограничники в пункте пропуска Нехотеевка не пропустили на территорию страны «без каких-либо объяснений» более ста украинских легковых машин. В пограничной службе посчитали, что причиной запрета якобы стало «проведение усиленного контроля перед празднованием Дня России», который отмечается 12 июня.

В марте нынешнего года сообщалось, что на границе России и Украины образовалась пробка из более 250 фур. Тогда пробку объяснили снегопадами.