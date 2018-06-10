В Германии загорелся завод BMW

В Германии произошел пожар на заводе BMW, расположенном в баварском городе Ландсхут. Об этом пишет Paussauer Neue Presse со ссылкой на полицию.

Как отмечается, в результате произошедшего пострадали три человека. По данным полиции, один из сотрудников ненадолго потерял сознание. Из-за большого количества дыма жителей попросили закрыть окна и двери. В настоящее время это предупреждение отменено.

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По предварительной информации, машина для литья перегрелась, что и привело к возгоранию. Из-за дымовых газов один из сотрудников потерял сознание. Его госпитализировали. Кроме него, пострадал еще один сотрудник и один член пожарной бригады. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на территории одного из заводов в Бинагадинском районе Баку загорелся склад использованных автомобильных покрышек.