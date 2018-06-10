Умер водитель автобуса, столкнувшегося с поездом под Орлом

__is_photorep_included11793115: 1

В Орловской области число жертв ДТП с столкнувшимися на железнодорожном переезде автобусом и поездом увеличилось до пяти, передает «Пятый канал».

Отмечается, что в Орловской областной больнице скончался 52-летний Сергей А., который находился за рулем автомобиля. Врачи диагностировали у него перелом позвоночника.

Ранее сообщалось, что виновником ДТП, по предварительной информации, стал водитель автобуса, который выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. В сети появилось видео с места ДТП в Орловской области, в котором погибли четыре человека и пострадали 12.