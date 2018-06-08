Очевидец рассказал подробности смертельного ДТП с финским байкером под Мурманском

Подробности резонансного ДТП, которое произошло 7 июня на федеральной трассе Р-21 «Кола» под Мурманском рассказал «Газете.Ru» очевидец.

«Трое мотоциклистов, граждан Финляндии ехали в сторону Мурманска колонной. Я двигался следом за байкерами на автомобиле. Первый из них начал обгонять попутную машину на небольшом подъеме. Байкер не успел вернуться на свою полосу, когда навстречу выехал Hyundai Solaris. Водителю легкового автомобиля пришлось взять вправо, но машины вынесло на обочину и потом выбросило на встречную полосу. В итоге иномарка сбила мотоциклиста, который ехал третьим в колонне: и машина и мотоцикл вылетели в кювет и перевернулись. Я остановился помочь», — рассказал очевидец Андрей Кушнеров.

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В это время байкеры остановились, но из-за того, что они не говорили по-русски, вызвать «скорую» не могли. Байкер погиб сразу: у него оказалась пробита голова. Погибла также пассажирка Hyundai. Женщина-водитель и ребенок, который также находился в машине, выжили.

Ранее сообщалось, что в ГИБДД Москвы отказались комментировать резонансное ДТП со стрельбой на МКАД.