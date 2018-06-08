В ГИБДД отказались комментировать резонансное ДТП со стрельбой на МКАД

В ГИБДД Москвы отказались прокомментировать ДТП со стрельбой, произошедшее 7 июня в 13:40 на 47 км МКАД.

«В настоящее время мы это не комментируем», — сообщили «Газете.Ru» в ведомстве, наотрез отказавшись уточнять причину отказа подтверждать информацию.

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Об инциденте стало известно после опубликованного видео, с камеры видеорегистратора потерпевшего, которое опубликовало издание «Россия 24». На записи видно, что водитель легкового автомобиля едет по крайней левой полосе, когда его обгоняет внедорожник Nissan Patrol с госномером республики Дагестан E444СТ 05. В момент обгона водитель Nissan резко сдает влево, задевая автомобиль потерпевшего, а потом повторяет этот же маневр, но на этот раз удар получается сильнее. Затем машина с регистратором останавливается и водитель начинает осматривать повреждения. В это время водитель Nissan останавливается, выходит из машины и зачем-то садится за руль машины потерпевшего.

«Сядь сюда! Сюда сядь! Я тебе сейчас лицо сломаю», — пригрозил водитель Nissan.

Судя по всему, его оппонент не послушался, поскольку 22-летний уроженец Дагестана пустил в ход травматический пистолет «Оса». Первоначально сообщалось о том, что пострадавший получил травмы головы и руки, но на деле стрелок промахнулся, так что владельца легковушки задело по касательной, в области ребер. После обработки раны он отправился в полицию писать заявление.

О задержании подозреваемого не сообщалось.