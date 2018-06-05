В Канаде более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом

В Канаде в результате ДТП с участием автобуса пострадали около 24 человек. Об этом сообщает CTV News.

По данным телеканала, все пострадавшие были госпитализированы, четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

По словам полиции, авария произошла в провинции Онтарио, в результате ДТП автобус съехал с дороги в кювет.

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Как отмечается, к месту ДТП были направлены два спасательных вертолета.

Ранее сообщалось, что в Мексике в результате ДТП с участием автобуса погибли 11 человек.

Как отмечалось, автобус столкнулся лоб в лоб с грузовым автомобилем. В результате ДТП также пострадали 12 человек.