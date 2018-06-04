Производство бензина в России выросло более чем на 4%

Производство автомобильного бензина в России в период с января по апрель текущего года выросло на 4,3%. Об этом сообщается в материалах Росстата.

В апреле производство бензина в России составило 2,9 млн тонн — рост на 2,4%.

В свою очередь производство дизельного топлива в январе-апреле снизилось в годовом выражении на 2,4%.

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Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что рост цен на бензин вызывает беспокойство у регулятора.

Она также отметила, что рост цен на бензин может повысить общий уровень инфляции на 0,2%-0,4%.