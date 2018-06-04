На Сахалине решили попросить Путина построить мост

На Сахалине депутаты приняли решение обратиться к президенту России Владимиру Путину и правительству страны и попросить о строительстве моста, который бы соединил остров и материк, передает РИА «Новости».

По словам спикера областной думы Андрея Хапочкина, такой мост представляет стратегический интерес для всей России, так как паромная переправа может работать нестабильно из-за погодных условий. Это влияет на работу некоторых отраслей в регионе, в том числе и сельского хозяйства.

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«В связи с этим мы приняли решение на внеочередном заседании нашего парламента рассмотреть вопрос о принятии обращения в правительство России и лично президенту о строительстве мостового перехода», — заявил Хапочкин.

Ранее сообщалось, что такой мост может обойтись в 3,5 раза дороже моста через Керченский пролив.