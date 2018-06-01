По Крымскому мосту с момента открытия проехало свыше 200 тысяч машин

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С момента открытия моста через Керченский пролив по нему проехало свыше 200 тыс. автомобилей. Об этом сообщается на сайте ФКУ Упрдор «Тамань».

Как отмечается, за 16 дней с момента открытия автомобильного движения по Крымскому мосту по нему проехало 212,7 тыс. транспортных средств, в числе которых около 1,6 тыс. рейсовых и заказных автобусов.

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«Интенсивность в сторону Крыма превысила 111 тысяч транспортных средств, в сторону Тамани достигает почти 102 тысяч автомобилей», — говорится в сообщении.

Ранее на Крымском мосту произошло первое ДТП. Как отмечается, на мосту днем на 142-м км А-290 произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля.