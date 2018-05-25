Cтали известны данные по аварийности на Крымском мосту с момента его открытия

В момента открытия Крымского моста на нем не произошло ни одного ДТП. Об этом говорится в сообщении заказчика строительства ФКУ Упрдор «Тамань».

«Движение продолжается в штатном режиме. За минувшие 10 суток дорожно-транспортных происшествий на Крымском мосту не зарегистрировано», - отметили дорожники.

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Также отмечается, что за первые 10 дней с момента открытия движения по Крымскому мосту прошло более 125 тысяч транспортных средств в обе стороны, в том числе почти 800 рейсовых и экскурсионных (заказных) автобусов.

Интенсивность в сторону Крыма составила почти 65 тысяч транспортных средств, в сторону Тамани почти 61 тысячу. В будни фиксируется в среднем около 9 тысяч автомобилей, проезжающих по автодороге в обе стороны.

«Диспетчеры Центра управления производством (ЦУП) Эксплуатационной службы Крымского моста отмечают существенное сокращение количества нарушений правил дорожного движения как в части превышения скоростного режима, так и в части остановок на мосту. В будни фиксируется около 20 случаев превышения разрешенной скорости на 20 км/ч и единичные случаи превышения свыше 20 км/ч. Остановки на Крымском мосту для фотографирования продолжаются, но носят единичный характер», - говорится в сообщении.