В Москве с начала года арестовали более тысячи автобусов нелегальных перевозчиков

Заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов заявил, что в столице с начала года арестовано, задержано или изъято более 1,1 тыс. автобусов нелегальных перевозчиков. Слова чиновника передает агентство «Москва».

«Более 1,1 тыс. автобусов нелегальных перевозчиков было арестовано, задержано или изъято с начала года. Эти автобусы были в крайне плохом техническом состоянии, водители нарушали режим труда и отдыха. Эти компании таким образом пытались экономить на безопасности пассажиров», — сказал Ликсутов.

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Чиновник добавил, что нелегальные перевозчики чаще всего не оформляют медицинскую страховку для пассажиров, так что в случае аварии они не смогут рассчитывать на компенсации.

«В Москве легко отличить легальные автобусы — все они синего цвета, с логотипом Московского транспорта, при входе есть валидатор для оплаты проезда картой «Тройка» и другими городскими билетами», — подчеркнул Ликсутов.

В 2017 год сообщалось, что в Подмосковье может появиться реестр недобросовестных перевозчиков.