В Италии при столкновении поезда и грузовика погибли два человека
В результате столкновения поезда и грузовика в области Пьемонт в провинции Турин погибли два человека, еще 18 получили ранения. Об этом сообщает агентство ANSA.
По данным агентства, поезд, который двигался из Турина в Ивера, совершил столкновение со стоявшей на путях фурой. Из-за аварии состав сошел с рельсов. Среди погибших машинист поезда. Еще один из пострадавших доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Реклама
В данный момент полиция устанавливает причины инцидента.
Ранее сообщалось, что на севере Италии автобус с пассажирами вылетел с трассы и перевернулся.